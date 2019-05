Donnerstag, 16. Mai 2019

Ab Freitag überall wärmer

Die Aussichten der nächsten Tage laut WetterOnline

Am Freitag setzt sich immer häufiger die Sonne durch, der Sonnabend wird sogar verbreitet sonnig und sommerlich warm, versprechen die Wetterexperten von WetterOnline. Ab Sonntag drohen jedoch kräftige Gewitter.

Am Freitag fallen im Nordwesten letzte Tropfen, sonst bleibt es meist trocken mit einigen Auflockerungen. Nach Süden hin setzt sich dagegen vermehrt die Sonne durch, südlich des Mains wird es sogar richtig sonnig. Dort sind bis zu 22 Grad möglich, sonst ist meist bei 15 bis 20 Grad Schluss. An der Ostsee ist es noch etwas frischer.

Der Sonnabend präsentiert sich in den meisten Landesteilen sonnig und mit 20 bis 26 Grad sommerlich warm. Nur an Nord- und Ostsee ist es bei Seewind deutlich frischer. Dort sowie im Südwesten ist es auch wolkiger und vor allem nachmittags und abends ist vielfach schon mit ersten kräftigen Gewittern zu rechnen.



Am Sonntag bilden sich nach freundlichem Start verbreitet kräftige Gewitter. Örtlich besteht Unwettergefahr durch Hagel, Sturmböen und vor allem viel Regen innerhalb kurzer Zeit. Auch die neue Woche beginnt unbeständig mit weiteren Schauern und Gewittern. Dabei wird es im Südwesten wieder kühler, sonst kann sich die schwülwarme Luft noch halten.