Dienstag, 17. Dezember 2019

Ab Heiligabend wieder Gottesdienst in der Stadtoldendorfer St.-Dionys-Kirche

Die Stadtoldendorfer Kirche wird seit einigen Monaten umfassend saniert. Foto: beb

Stadtoldendorf. Es ist eine erfreuliche Nachricht, die Hermann Kumlehn, Dirk Verwohlt und Pastorin Annabelle Kattner am Montagmorgen offiziell verkünden: an Heiligabend wird in der Stadtoldendorfer St.-Dionys-Kirche Gottesdienst gefeiert! Selbstverständlich ist das nicht, denn an und im Kirchengebäude werden seit Monaten Renovierungs- und Sanierungsarbeiten durchgeführt (der TAH berichtet). „Die Kirche ist nicht fertig, aber nutzbar“, fasst Kumlehn zusammen, der mit Verwohlt alle Schritte der umfassenden Sanierungsmaßnahmen begleitet und koordiniert. (beb)

