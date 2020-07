Freitag, 17. Juli 2020

Ab Montag: Großbaustelle in der Altstadt Holzminden

Die Kreuzung ist ab Montag dicht. Und das für rund sechs Wochen. Foto: bs

Holzminden. Autofahrer aufgepasst! Ab Montag kann es eng werden in der Holzmindener Altstadt. Denn dann wird in der Altstadt eine Großbaustelle eingerichtet: Die Stadtwerke müssen Kanal, Wasser- und Gasleitungen im Goldenen Winkel und im Neuen Weg erneuern. Begonnen wird im Kreuzungsbereich Goldener Winkel/Niedere Straße in Höhe der Schule an der Weser. Weil dort ein großer Abwasserkanal liegt mit einem Durchmesser von rund einem Meter, der Teile der Altstadt entwässert, muss der gesamte Kreuzungsbereich gesperrt werden. Gemeinsam mit Ordnungsamt und Polizei, abgestimmt mit Rettungsdienst und Feuerwehr, wurde ein Verkehrskonzept entwickelt. Bis Ende August wird die Kreuzung voll gesperrt bleiben. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.07.2020