Freitag, 11. September 2020

Ab Montag tut sich was an der Homburg bei Stadtoldendorf

Zunächst wird die Standsicherheit an der homburg untersucht. Foto: Archiv

Stadtoldendorf. Lange Zeit war es still um die Homburg bei Stadtoldendorf. Die Stadt, der Förderverein und viele weitere Bürger des Kreises mussten lange warten, bis die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz als Eigentümerin der Burgruine ihre Ankündigungen wahr machte und die Sanierung des beliebten Ausflugszieles in Angriff nahm. Jetzt kam die erfreuliche Mitteilung aus Braunschweig, dass am Montag, 14. September, aufwendige Standsicherheitsuntersuchungen beginnen. Um die rund 1.000 Jahre alte Burgruine zu sanieren und besser zugänglich zu machen, wird zunächst das bewaldete Gebiet am Bergrücken oberhalb von Stadtoldendorf großräumig abgesperrt und die gesamte Anlage von Bewuchs freigelegt. Das eigentliche Sanierungskonzept sieht vor, die Burgruine freizulegen und die Mauerkronen zu reinigen und zu sichern. Zudem sollen die Mauerreste genau kartiert werden. Zur Festlegung der direkten Zuwegung zur Homburg sollen, so die Stiftung weiter, die Interessen einer touristischen Nutzung und zukünftiger archäologischer Grabungen berücksichtigt werden. Die Sicherungs- und Grabungsarbeiten sollen im nächsten Jahr anlaufen. (rei)