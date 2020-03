Montag, 16. März 2020

Ab sofort Besuchsstopp im Evangelischen Krankenhaus Holzminden

Das Evangelische Krankenhaus Holzminden lässt ab sofort keine Besucher mehr herein. Foto: bs

Holzminden. Das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden hat ab sofort einen konsequenten Besucherstopp erlassen. Die zuletzt geltende Regelung, die Besuchszeit auf eine Stunde und maximal zwei Besucher zu begrenzen, ist damit hinfällig und überholt. Das Evangelische Krankenhaus informiert: „Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher, aktuell herrscht eine deutliche Verunsicherung im Umgang mit SARS-CoV-2, dem Erreger der Coronaviruserkrankung (COVID-19). Da das Coronavirus auch von Menschen übertragen werden kann, die noch keine Krankheitssymptome zeigen, haben wir uns entschlossen, ab sofort einen generellen Besuchsstopp einzuführen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Jedoch ist unser Ziel, die Infektionsgefahr von außen möglichst gering zu halten und so unsere Patienten sowie Mitarbeitenden zu schützen. Damit folgen wir den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI). In dringenden Fällen können in Absprache Ausnahmeregelungen getroffen werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!“ Der Hinweis „Besuchsstopp wegen Coronaviruserkrankung“ ist da etwas irreführend, wenn auch das Ergebnis das gleiche ist. Die Sprechstunde der Patientenfürsprecher mittwochs fällt bis auf Weiteres aus. Vor wenigen Tagen erst hatte das Krankenhaus den baubedingt behelfsmäßigen Eingang wieder rückverlegt zum eigentlichen Haupteingang. (r/spe)