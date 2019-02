Freitag, 01. Februar 2019

Aber Halo... am Mittagshimmel

Die Haloerscheinung, aufgenommen von der Naturfotografin Annette Mokross in Polle.

Polle. Am Donnerstagmittag hat das Wetter einmal mehr gezaubert – und Naturfotografin Annette Mokross aus Polle hat das Farbenspiel für den TAH mit der Kamera eingefangen. Es geht um Haloerscheinungen, das sind farbige oder weiße Lichtkreise, -bögen und -flecken am Himmel, die durch Brechung und Spiegelung des Lichts an Eiskristallen entstehen. Eiskristalle, an denen Halos gebildet werden, finden sich vor allem in hohen Wolken der Gattung Cirrus und Cirrostratus.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 02.02.19