Montag, 27. Januar 2020

Abriss der alten WBK in Höxter beginnt

Im Innern des alten Gebäudes wird mit dem Abriss begonnen. Foto: nn

Höxter. Der Abriss der alten Weserberglandklinik in Höxter beginnt. Am Montag, 27. Januar, wird damit begonnen, die alten Gebäudeteile zu entfernen. Zunächst werden die entsprechenden Bagger und Räumfahrzeuge in Position gebracht. Im alten Gebäude selbst sind kleine Bagger dabei, welche die ersten Abrissmaßnahmen im Innern unternehmen. Einrichtungsgegenstände, die aus der alten nicht in die neue Weserberglandklinik mitgenommen wurden, konnten an karitative Zwecke gespendet werden.