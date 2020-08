Dienstag, 11. August 2020

Abriss des Brückenstellwerks auf dem Bahnhof Holzminden beginnt

Der Abrissbagger ist vor Ort eingetroffen und wird in den nächsten Tagen vollendete Tatsachen schaffen. Foto: spe

Holzminden. Der Abriss des ehemaligen Fahrdienstleiter-Stellwerks auf dem Bahnhof Holzminden beginnt. Das Dach ist bereits seit längerem abgedeckt, das Gebäude ausgeräumt. Inzwischen ist der Abrissbagger vor Ort eingetroffen und wird in den nächsten Tagen vollendete Tatsachen schaffen. Holzminden und das Bahnhofsgelände verlieren mit dem Stellwerk ein markantes Gebäude, das allerdings lange schon nicht mehr in Betrieb ist und nicht mehr benötigt wird. Bahn-Experte Karl-Heinz Witzel, der auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bahn Holzminden-Höxter ist, weiß um die Geschichte des Gebäudes: „Seit 2007 wird der Zugbetrieb in Holzminden vom elektronischen Stellwerk Göttingen gesteuert. Das Stellwerk, das wegen seiner besonderen Bauweise auch ,Brücken-‘ oder ,Reiterstellwerk‘ genannt wird, ist seitdem außer Funktion und wird deshalb abgebrochen. Die offizielle Bezeichnung lautete ,Hwf‘, das steht für ,Holzminden West Fahrdienstleiter‘. Außerdem gab es noch die Stellwerke Hs (Holzminden Süd), Hn (Holzminden Nord) und Ho (Holzminden Ost). Ho steht heute noch am Bahnübergang Wilhelmstraße, aber ebenfalls ohne Funktion und wahrscheinlich auch vom Abriss bedroht“, so Karl-Heinz Witzel. (spe)