Mittwoch, 14. August 2019

Abriss-Start des Holzmindener Lidls läuft

Das alte Lidl weicht jetzt dem neuen. Foto: ap

Holzminden. Die Bagger sind angerollt – Mittwochmorgen ist der Abriss der in die Jahre gekommenen Lidl-Filiale in der Allersheimer Straße in Holzminden gestartet. Seit dieser Woche gibt es nun in Holzminden – vorerst – kein Lidl mehr. Bis voraussichtlich Februar 2020 müssen sich nun alle Holzmindener Lidl-Fans gedulden, denn bis dahin soll an gleicher Stelle eine niegelnagelneue, zukunftsfähige Lidl-Filiale eröffnen. Holzminden darf sich dann auf ein Lidl mit einem modernen Erscheinungsbild sowie besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise freuen. 97 großzügige Parkplätze mit zwei E-Ladesäulen werde es zudem geben, so dass ein „angenehmes Einkauferlebnis“ ermöglicht werde, wie Immobilienleiter Matthias Sontheimer ankündigt. Bis dahin heißt es nun erstmal Warten und auf umliegende Filialen, wie in Stadtoldendorf, Bodenwerder oder Höxter ausweichen. (ap)