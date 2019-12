Freitag, 06. Dezember 2019

Abriss von ehemals Heyne & Penke in Holzminden hat begonnen

Im Pollmannsgrund sind die Abrissbagger angerückt. Die ehemaligen Heyne&Penke-Hallen werden abgerissen. Foto: spe

Holzminden. Die Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Areal der Firma Heyne & Penke zwischen Pollmannsgrund und Sparenbergstraße in Holzminden haben begonnen. Zunächst sind die Bagger im Bereich der Hallen im Pollmannsgrund vorgefahren, doch auch an der Sparenbergstraße stehen schon die Bauzäune. Die Hallen sind längst ausgeräumt, die SoVD-Beratungsstellen ausgezogen. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am nächsten Dienstag über die im Rahmen des Aufstellungsverfahrens vorgetragenen Stellungnahmen und den neu aufgestellten Bebauungsplan Nummer 114 „Zwischen Sparenbergstraße und Pollmannsgrund“ Beschluss fassen. Das früher industriell genutzte Grundstück soll mit Mehrfamilienhäusern bebaut und einer Wohnnutzung zugeführt werden. Doch es gibt auch Kritik an den Bebauungsplänen. (spe)

