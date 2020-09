Dienstag, 01. September 2020

Abrissarbeiten in der Stadtoldendorfer Kellerstraße

Innerhalb der nächsten sechs Monate soll entschieden werden, wie die heutige Abrissstelle gestaltet wird. Foto: beb

Stadtoldendorf. Im Kern der Stadtoldendorfer Innenstadt gerät dieser Tage viel in Bewegung: in der Kellerstraße (aus der Teichtorstraße kommend auf der rechten Seite) werden zwei Gebäude abgerissen. Bis die Stadtverwaltung in rund sechs Monaten zwei weitere Häuser oberhalb der aktuellen Abrissstelle entfernen lässt, soll entschieden sein, wie der neu gewonnene Freiraum in der Innenstadt später gestaltet und genutzt wird. Am Montagabend stellte Stadtdirektor Wolfgang Anders den Mitgliedern des Bauausschusses, einigen Bürgern der Stadt sowie Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Innenstadtentwicklung ein „Punktepapier“ mit Vorschlägen für die Neugestaltung des Innenstadtbereichs vor. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 2. September 2020.