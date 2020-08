Donnerstag, 13. August 2020

Abrissbagger knabbert am alten Stellwerk in Holzminden

Dachstuhl und obere Etage des Brückenstellwerks hat der Bagger bereits abgenagt. Foto: spe

Holzminden. Alten Bahnern blutet das Herz: Ein Stück Bahngeschichte verschwindet gerade auf dem Holzmindener Bahnhofsgelände. Ein Abbruchunternehmen aus Duisburg ist von der Deutschen Bahn beauftragt, das ehemalige Brückenstellwerk „Hwf“ abzureißen. Nach diversen Vorarbeiten hat der Abrissbagger gestern beherzt zugekniffen, den Dachstuhl und das obere Stockwerk abgebrochen. Für den Rest des Gebäudes, 1947 aus Stahlbeton gebaut, ist anderes Gerät notwendig. Seit 2007 ist das ehemalige Fahrdienstleiter-Stellwerk nicht mehr in Betrieb. In der Folge ist das Gebäude zusehends baufällig und zu einer Gefahr vor allem für den Rangierverkehr geworden. Jetzt muss es weichen. Die Abrissarbeiten sollen am Montag fortgesetzt werden. (spe)

