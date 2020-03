Dienstag, 17. März 2020

Absage: Kein Fußball bis mindestens 19. April

Der Kunstrasenplatz in Stadtoldendorf bleibt wie alle anderen Sport- und Fußballplätze in den nächsten Wochen leer. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Die Entscheidung ist am Dienstagvormittag gefallen. In Niedersachsen wird es bis auf weiteres, aber mindestens bis 19. April keinen Fußball geben. Spiel- und Trainingsbetrieb, Hallen- und Freundschaftsspiele sind untersagt. Grund dafür ist die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Bemühungen, diese Pandemie einzudämmen. In einer Telefon-Konferenz hat sich der Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbandes auf diesen Beschluss geeinigt, wie August-Wilhelm Winsmann gegenüber dem TAH bestätigte, stellvertretender Landesvorsitzender und Bezirksvorsitzender des NFV. „Der komplette Spiel- und Übungsbetrieb wird bis auf weiteres eingestellt, mindestens aber bis zum 19. April.“ Das gilt für alle Mannschaften, ob Männer, Frauen oder Junioren, in allen Ligen. (fhm)