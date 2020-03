Donnerstag, 12. März 2020

Absage von "Kleiner Mann, was nun?" in der Holzmindener Stadthalle

Kein Junges Theater Göttingen in der Stadthalle. Foto: Dorothea Heise

Holzminden. Aufgrund einer Empfehlung des Gesundheitsamtes Holzminden fällt das Theaterstück des Jungen Theaters Göttingen" Kleiner Mann, was nun?" in der Stadthalle Holzminden am heutigen Donnerstag, 12. März, aus. Weitere Informationen, ob eine Neuansetzung zu einem anderen Termin möglich ist, erfolgen in Kürze durch den Kulturverein Holzminden oder die Vorverkaufsstellen.