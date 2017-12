Freitag, 29. Dezember 2017

Abschied vom „Fels in der Brandung“

Marco Hansmann (rechts) verabschiedete Henning Stille.

Holzminden. Er ist „ruhig, sachlich, gradlinig, zielstrebig, freundlich, initiativ, engagiert, vorbildhaft“, so Polizeichef Marco Hansmann. Er war über zehn Jahre die Stimme der Polizei in der Öffentlichkeit. Und er geht jetzt, nach 44 Jahren Polizeidienst, in den Ruhestand: Zum Jahreswechsel verabschiedet sich Hauptkommissar Henning Stille, ein Gesicht und Gewicht der Holzmindener Polizei, in den wohlverdienten Ruhestand. „Der Fels in der Brandung, das ist es, was mir einfällt, wenn ich an Henning Stille denke“, erklärt Marco Hansmann in der kleinen, aber feinen Feierstunde zum Abschied, und nennt beispielhaft den Flugzeugabsturz bei Mühlenberg. Die Schicht Henning Stilles hat an diesem Abend Dienst. (bs)

