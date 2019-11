Dienstag, 12. November 2019

Abschied von Prinzessin Armgard von Preußen

Prinzessin Armgard von Preußen starb mit 93 Jahren. Foto: tah

Holzminden. Viele Holzmindener und besonders Altendorfer werden „Unsere Prinzessin“ sehr vermissen. Prinzessin Armgard von Preußen ist am 1. November 2019 im Alter von 93 Jahren verstorben. Fast bis zuletzt hat sie, stark sehbehindert und deshalb ans Haus gefesselt, in ihrem eigenen Heim in der Einbecker Straße in Holzminden gelebt. Sie hinterlässt drei Kinder und drei Enkel. Ihr Mann, Wilhelm Karl Prinz von Preußen, war in Stadt und Landkreis für sein lokalpolitisches Engagement und sein Wirken bei der Firma Dragoco sehr bekannt. Ihn verlor sie vor zwölf Jahren schon.

Viele Holzmindener kennen die Verstorbene aus den Jahren, wo sie mit symphatischer Neugier auf Menschen zugehen konnte und gern plauderte. Ihre Hilfsbereitschaft hat sie oft bewiesen. Ihrem Mann war sie eine hochgeschätzte Beraterin und Hilfe. Und auch nach seinem Tod hat sie Kontakt gehalten zu den ehemaligen Mitarbeitern der Dragoco. Das Wohlergehen der älteren Mitmenschen lag ihr sehr am Herzen. Die evangelische Kirchengemeinde St. Pauli in Holzminden-Altendorf hat sie nicht nur als beispielhaft treue Gottesdienstbesucherin geschätzt. Sie zeigte auch noch im hohen Alter großes Interesse am gemeindlichen Geschehen.

Armgard Prinzessin von Preußen war eine geborene von Veltheim und stammte aus Destedt bei Braunschweig. Alle, die mit ihr auf irgendeine Weise verbunden waren, vermissen eine Persönlichkeit mit freundlich konservativer Prägung, zielstrebig, zielorientiert. Wer ihr vertraut war, erlebte in den letzten Jahren, wie bemerkenswert stabil sie innerlich war. Und viele Zeit- und Weggenossen sind dankbar, „der Prinzessin“ begegnet zu sein. (Günther Grigoleit)