Mittwoch, 13. Dezember 2017

Absturz: Das Flugzeug hat gebrannt

Weserbergland. Die Ermittlungen zum Absturz des Kleinflugzeuges laufen auf Hochtouren. Herausgestellt hat sich, dass das Flugzeug in Brand geraten ist. Die Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung fragen sich jetzt, wann das Schulungsflugzeug in Brand geraten ist: Bereits in der Luft oder aber nach dem Absturz? Die Staatsanwaltschaft hat die Leiche des Piloten beschlagnahmt.Das Schulungsflugzeug war am Freitag vom Radarschirm verschwunden. Die Suche dauerte 24 Stunden.

