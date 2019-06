Dienstag, 18. Juni 2019

ACE-Aktion „Goodbye Elterntaxi“ zeigt: Schulkinder in Holzminden sind gefährdet

Sie warben für die ACE-Aktion „Goodbye Elterntaxi“, von links: Matthias Cords, Christian Bonneau, Schirmherrin Sabine Tippelt, Diana Müller und Alfred Appel. Foto: spe

Holzminden. „Wir wollten untersuchen: Was ist vor unseren Schulen los?“ erklärt ACE-Kreisvorstandsmitglied Alfred Appel. So hat man sich der bundesweiten ACE-Initiative „Goodbye Elterntaxi“ angeschlossen und vor den drei Holzmindener Grundschulen Karlstraße, Katholische Grundschule (im gleichen Gebäude) und Astrid-Lindgren-Schule sowie vor der Grundschule Lauenförde halbstündige Verkehrszählungen durchgeführt. Das Ergebnis ist alarmierend: Schulkinder in Holzminden sind durch Autoverkehr gefährdet und Eltern begehen zahlreiche Verkehrsverstöße vor den Schulen. Das will der Kreis Weserbergland des Auto Clubs Europa ändern und macht dazu konkrete Vorschläge. ACE-Regionalbeauftragter Matthias Cordts, die Kreisvorstandsmitglieder Alfred Appel und Christian Bonneau, Schirmherrin Sabine Tippelt, die auch Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Niedersächsischen Landtag ist, sowie Diana Müller, Elternratsmitglied der Grundschule Karlstraße, stellten Aktion, Ergebnisse und Vorschläge bei einem Besuch in der TAH-Redaktion vor. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. Juni