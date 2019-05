Donnerstag, 02. Mai 2019

Acht Jahre Freiheitsstrafe wegen Vergewaltigung und Körperverletzung

Der 22-Jährige sitzt seit Oktober 2018 in Untersuchungshaft. Foto: tah

Lauenförde/Hildesheim. Im Prozess gegen einen 22-Jährigen ist am Donnerstag, 2. Mai, vor der 16. Strafkammer des Landgerichts Hildesheim ein Urteil gefällt worden. Die Kammer hat den Angeklagten wegen besonders schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der 22-Jährige hat nach Feststellung des Gerichts eine 25-jährige Frau vergewaltigt, die er nachts in einer Gaststätte in Lauenförde kennengelernt hatte. Die Tat ereignete sich am 14. Oktober 2018 an der Weser. (fhm)

