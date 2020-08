Montag, 31. August 2020

Acht kostenlose Ladestationen für E-Bikes am Holzmindener Marktplatz

Fahrradakkus können in acht Boxen gleichzeitig kostenlos aufgeladen werden. Fotos: spe

Holzminden. Holzminden hat seit gestern eine E-Bike-Tankstelle – in bester Lage auf dem Marktplatz. Die Stadtwerke Holzminden haben dafür 7.000 Euro in die Hand genommen und acht Ladestationen in Schließfächern gegenüber ihrem Kundencenter gesponsert. Sie machen die Nutzung der Boxen mit Steckdosen rund um die Uhr möglich. Wer mit seinem Elektrofahrrad hier anhält – ob Radtourist oder Holzmindener – kann seinen Akku, im Schließfach sicher verwahrt, kostenfrei aufladen, hier gleich seinen Fahrradhelm mit einschließen und in der Zwischenzeit shoppen gehen oder auf dem Marktplatz eine Pizza oder ein Eis essen. (spe)

