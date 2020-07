Freitag, 10. Juli 2020

Acht neue Spieler am Burgberg

Hinten von links: der sportliche Leiter am Burgberg, Sven Häder, Andreas Krummacker (Trainer Zweite), Christian Föckel (Trainer Erste), Manfred Almstedt (Fachwart). Vorn von links: Timm Goldschmidt, Florian Ohrmann, Ridvan Akkoc, Hendrik Alshut und Felix Leischner. Foto: MTV Bevern

Bevern. Die Spielgemeinschaft am Burgberg – der MTV Bevern und die SG GoLüWa – rüstet sich für die neue Saison und kann acht neue Spieler begrüßen. Mit Ridvan Akkoc kommt ein Allrounder vom MTV Lauenstein. Der Kontakt zum 27-jährigen ist über Neu-Coach Christian Föckel entstanden. Beide haben in der Vergangenheit einige Jahre erfolgreich zusammengearbeitet und wollen dieses jetzt am Burgberg fortsetzen. Akkoc schnürte bereits die Schuhe für den SV Drenke, SV Höxter, SV Brenkhausen/Bosseborn und die Spvg 20 Brakel.

Vom Ligarivalen MTSV Eschershausen hat sich Hendrik Alshut den Burgbergern anschlossen. Alshut soll der Defensive mehr Sicherheit verleihen. Coach Christian Föckel konnte ihn schon in einigen Trainingseinheiten beobachten. „Er ist ein großer Defensivakteur, der im Spiel sehr robust ist. Im Defensivbereich hatten wir noch Bedarf und ich hoffe Hendrik kann die Lücke schließen“, so der Coach.

Mit Timm Goldschmidt (18 Jahre), Leonid Czyppull (18 Jahre), Manuel Schubert (17 Jahre) und Felix Leischner (18 Jahre) stoßen vier Youngster aus dem eigenen Stall in den Herrenbereich. Alle Spieler werden die Vorbereitung bei der Ersten Herren mitmachen und dann wird entschieden, wo der Weg der Spieler hinführt. Leonid Czyppull kommt nach einem einjährigen Auslandsaufenthalt wieder in die Heimat und ist für das defensive Mittefeld vorgesehen. Felix Leischner in ein Golmbacher Junge. Er hat seine Stärken auf der rechten Seite und kann dort defensiv in der Viererkette oder auch offensiv eingesetzt werden. Timm Goldschmidt war in der abgelaufenen Saison als Gastspieler für die A-Jugend des VfR Hehlen in der Bezirksliga aktiv. Letzter im Bunde ist Manuel Schubert, der weiterhin mit einer Gastspielerlaubnis in der A-Jugend der JSG Weserbergland sein letztes Jugendjahr spielen wird. Er trainiert aber parallel in der Herren mit und wird sicherlich auch sporadisch Einsätze in der Ersten und Zweiten bekommen. „Bis jetzt haben sich alle Youngsters beim Training in einer guten Verfassung gezeigt“, so Coach Christian Föckel. Er traut allen Spielern den Sprung in den Kreisliga- Kader zu und sieht es als seine Aufgabe an, willige, junge und hungrige Spieler in den Kreisliga-Kader zu integrieren.

Vom TSV Heinade schließen sich mit Tobias Wenzlaff und Florian Ohrmann zwei erfahrene Spieler den Burgbergern an. Die Transfers hat Trainer Andreas Krummacker eingestielt. Beide werden erstmal den Kader der zweiten Herren verstärken, wobei beide Spieler bei entsprechendem Trainingsfleiß auch das Potenzial für die Kreisliga hätten.

Die Verantwortlichen am Burgberg zeigen sich zufrieden mit der Kaderzusammenstellung beider Mannschaften. „Wir haben in beiden Teams eine gesunde Mischung zwischen jung und alt und werden daher mit beiden Teams eine gute Rolle in den Ligen spielen. Von mir aus könnte die Saison bald starten“, so der sportliche Leiter Sven Häder. MTV-Fachwart Manfred Almstedt freut sich besonders auf die vier Youngsters, denn es immer schön wenn man Eigengewächse in den Herrenbereich überleitet. Die Transfertätigkeiten sind damit am Burgberg aber noch nicht abschließend abgeschlossen. „Wir halten die Augen und Ohren offen und dann schauen wir mal, ob wir nochmal zuschlagen“, so Sven Häder.