Donnerstag, 09. Januar 2020

Achtung – falsche Polizisten rufen im Kreis Holzminden wieder an

Die Polizei warnt vor Betrügern. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Holzminden. Die Polizei Holzminden warnt aktuell vor Betrugsversuchen durch falsche Polizisten am Telefon. Mehrere Fälle solcher Anrufe von falschen Polizisten sind aktuell gemeldet worden, sagt die Polizei. Die Unbekannten geben am Telefon vor, Polizeibeamte zu sein, um dann die Angerufenen nach Wertgegenständen im Haus und persönlichen Informationen auszufragen. Die Polizeibehörde appelliert weiterhin daran, grundsätzlich misstrauisch zu sein, wenn sich Unbekannte unter einem Vorwand am Telefon melden. Generell ruft die Polizei niemanden zuhause an und fragt ihn nach seinen Wertgegenständne aus. Allein das sollte misstrauisch machen.Sobald das Gespräch auf persönliche Informationen, Bargeld oder Wertgegenstände gelenkt wird, sollte man einfach auflegen und die Polizei in Holzminden unter 05531/9580 informieren.