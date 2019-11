Donnerstag, 28. November 2019

Advents-Gewinnspiel der Solling-Vogler-Region im Weserbergland

Das Advents-Gewinnspiel der Solling-Vogler-Region im Weserbergland. Foto: SVR

Kreis Holzminden. Kaum ein Fest bündelt so viele Emotionen wie Weihnachten. Freuen sich die Kleinen auf die Geschenke, ist es für die Großen am Wichtigsten, mal wieder Zeit mit den liebsten Menschen zu verbringen und zur Ruhe zu kommen. So können die Tage bis zum 24. Dezember doch manchmal ein bisschen lang erscheinen. Um die Wartezeit zu verkürzen und die Vorfreude auf das Fest der Liebe zu steigern, hat die Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Advents-Gewinnspiel vorbereitet. Unter dem Motto „24 x SVR“ wartet auf die Teilnehmer vom 1. bis zum 23. Dezember täglich ein kleines Rätsel, das sie per Email erhalten.

Wer seine Antwort abschickt, ist einem Gewinn schon ein großes Stück näher. Aus den jeweils richtigen Antworten wird 23 Tage lang ein Gewinner gezogen. Viele schöne, praktische und interessante Geschenke stehen für die Mitspieler bereit. Die besondere Attraktion versteckt sich hinter dem Türchen am 24. Dezember: Ein Wochenende in der Solling-Vogler-Region für zwei Personen! Der Hauptgewinn wird unter allen Teilnehmern des Advents-Gewinnspiels verlost, die an mindestens einem Tag eine richtige Lösung abgegeben haben.

Teilnehmen kann jeder, der sich unter www.solling-vogler-region.de/adventskalender mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse anmeldet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Team der Solling-Vogler-Region im Weserbergland wünscht allen Teilnehmern viel Glück, eine schöne Adventszeit und steht für weitere Informationen unter Telefon 05536/960970 sowie www.solling-vogler-region.de zur Verfügung.