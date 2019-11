Dienstag, 05. November 2019

Aerzen: Tankstelle überfallen, Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nach einem Tankstellenüberfall in Aerzen.

Aerzen. Montagabend (4.November) wurde eine Tankstelle in Aerzen überfallen.Gegen 20.50 Uhr betrat ein männlicher Einzeltäter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte von dem Angestellten (33) unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte packte die Tageseinnahmen in eine vom Täter mitgebrachte Tasche und übergab sie dem als auffallend klein (etwa 165 bis 170 Zentimeter) beschriebenen Mann, der sich daraufhin in unbekannte Richtung entfernte.Zur weiteren Beschreibung gab das 33-jährige Opfer an, dass der Täter von schlanker Statur gewesen sei. Er sei mit einer Jogginghose bekleidet gewesen und einer dunkelblauen Jacke, deren Kapuze er bis tief in die Stirn gezogen habe. Mund und Nase seien mit einem Schal, oder einer Sturmhaube bedeckt gewesen. Das zweite Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ermittelt wegen Raubes.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.