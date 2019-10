Samstag, 05. Oktober 2019

Agatha Christies „Der Fremde im Haus“ in der Stadthalle Holzminden

Sarah Elena Timpe und Sasa Kekez sind in Agatha Christies Krimi "Der Fremde im Haus" in der Stadthalle zu sehen.

Holzminden. Zu einem spannenden Thriller mit Starbesetzung in einer Bühnenaufführung der Theatergastspiele Fürth lädt der Kulturverein Holzminden am Sonntag, 20. Oktober, um 20 Uhr in die Stadthalle Holzminden ein. Die ersten Aufführungen der Wiederholungstournee der Theatergastspiele Fürth enden alle gleich: Begeisterter Applaus und Standing Ovations. Agatha Christies ursprüngliche Kurzgeschichte Philomel Cottage, Grundlage für die Theaterfassung, gehört zu den meist adaptierten Werken der Autorin. Einige Jahre, bevor das Stück erschien, hatte die Autorin selbst eine Bühnenfassung geschrieben, der sie den Titel „The Stranger“ gab. In der Inszenierung des hochgelobten Regisseurs Thomas Rohmer (Theatergastspiele Fürth) würde sich die Krimiautorin wiederfinden, denn ihm ist es gelungen, genau die knisternde Spannung zu erzeugen, die für die Queen of Crime charakteristisch ist.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Oktober.