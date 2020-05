Mittwoch, 27. Mai 2020

Aktion „Blühende Landschaften“ im Kreis Höxter wird fortgesetzt

Die Aktion „Blühende Landschaften“ wird vom Landrat und den Bürgermeistern unterstützt. Fotocollage: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Auch in diesem Jahr soll die Region wieder bienenfreundlich blühen. Deshalb fällt am Freitag, 29. Mai, der Startschuss für die Aktion „Blühende Landschaften“, die schon im dritten Jahr stattfindet. Ziel ist es, möglichst viele bienenfreundliche Blumen auszusähen, um dem Bienensterben entgegenzuwirken. Dafür werden 11.000 Samentütchen kostenlos an die Bürger der teilnehmenden Kommunen im Kreis Höxter verteilt.

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.05.2020.