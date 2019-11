Mittwoch, 06. November 2019

Aktion Löwenmama in Stadtoldendorf

Von links: Monika Hoffmann, Susanne Saage, Arzu Kirmizibayrak und Lilia Koop. Foto: beb

Stadtoldendorf. Das Haushaltswarengeschäft Dies&Das in Stadtoldendorf nimmt in diesem Jahr erstmals an der Aktion Löwenmama teil. Wem diese Aktion noch nichts sagt, der bekommt hier noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst: Ab sofort können in teilnehmenden Geschäften, wie bei Dies&Das in Stadtoldendorf Geschenke für Kinder, die schwer erkrankt sind und an Weihnachten im Krankenhaus bleiben müssen, gekauft werden. Die Präsente werden im Geschäft gesammelt und kurz vor den Feiertagen von der Löwenmama, Susanne Saage, abgeholt. In Boffzen helfen Konfirmanden und andere Ehrenamtliche, wie die heimische Damen-Fußballmanschaft, die Geschenke einzupacken. Ab dem 24. Dezember ist die Löwenmama dann mit vielen freiwilligen Helfern für etwa eine Woche in ganz Deutschland unterwegs, um die Geschenke an die Kinder zu verteilen. (beb)

