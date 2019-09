Sonntag, 22. September 2019

Aktion zur „Woche der Wiederbelebung“ in Holzminden

Mitmachen und Lernen rund um die Erste Hilfe hieß es für Passanten. Foto: lik

Holzminden. „Man weiß nicht wie viel man drücken muss, wie viel man beatmen muss“, erklärt Anja Loschewsky, hauptehrenamtliche Rettungswachleiterin und Ausbilderin der Johanniter-Unfallhilfe Holzminden. Zur „Woche der Wiederbelebung“ präsentierten sich am Sonnabend, 21. September, ein Stand des Agaplesion Krankenhauses sowie ein weiterer Stand der Johanniter-Unfallhilfe Holzminden von 8 bis 12 Uhr in der Mittleren Straße Holzminden, um Interessenten lebensrettende Sofortmaßnahmen näherzubringen und den Erste-Hilfe-Kurs aufzufrischen. Unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ ist auch Margot Wrede extra für diese Aktion in die Fußgängerzone gekommen. Ihr wurden von der ehrenamtlichen Johanniterin Judith Eisenbein an der menschenähnlichen Reanimationspuppe die lebensrettenden Fähigkeiten gezeigt, welche sie im Anschluss selbst an der Puppe ausüben durfte.

