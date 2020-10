Donnerstag, 15. Oktober 2020

Aktionsbeginn der Löwenmama bei Larusch in Höxter

Susanne Saage und Dietmar Larusch starten wieder die „Aktion Löwenmama“. Foto: rcl

Höxter. Franz Beckenbauer hat seinerzeit mit dem Spruch „Ja ist denn heut schon Weihnachten“ einen Klassiker in der Webebranche gelandet. Unwillkürlich kommt einem dieser Slogan in den Sinn, wenn man das Haushaltswarengeschäft Larusch in Höxter betritt. In dem Fachgeschäft werden seit 26 Jahren Haushaltswaren, Spielwaren, Elektrokleingeräte sowie Baby- und Geschenkartikel angeboten. In der Abteilung für Spielwaren steht seit einigen Tagen ein mit Spielzeug geschmückter Weihnachtsbaum inklusive einem reich gedeckten Geschenketisch. Des Rätsels Lösung ist einem über dem Tisch hängenden Poster zu entnehmen, das den verfrüht erscheinenden Gabentisch erläutert. „Weihnachtsgeschenke für krebskranke Kinder die an Weihnachten im Krankenhaus sind.“ Darunter steht „Aktion Löwenmama“ mit dem Logo eines sich an das Muttertier kuschelnden Löwenbabys. (rcl)