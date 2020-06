Freitag, 12. Juni 2020

Aktionsgruppe Holzminden zum Volksbegehren Artenvielfalt fordert intakte Ökosysteme auch vor Ort

Auch für den Marienkäfer wird der Lebensraum immer kleiner. Foto: NABU

Holzminden. Der Internationale Tag der Erhaltung der Artenvielfalt am 22. Mai hat die große Bedeutung des Themas noch einmal in die Öffentlichkeit gerückt. Das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“ will nun – nomen est omen – den gesellschaftlichen Druck auf die Entscheider erhöhen. Torsten Maiwald von der örtlichen Aktionsgruppe Holzminden des niedersächsischen Volksbegehrens Artenvielfalt erinnert an den Wert einer intakten Natur und fordert ein Umdenken vor allem in der Landwirtschaft.

Wie auch von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel, vorgestellten „Bericht zur Lage der Natur“ sei die Natur in Deutschland in keinem guten Zustand.

