Mittwoch, 30. Januar 2019

Aktionstag im Jugendzentrum Holzminden

Einen coolen Ferientag kann man am Donnerstag im Jugendzentrum verleben. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Am Donnerstag in den Zeugnisferien, 31. Januar, bietet das Jugendzentrum Holzminden eine Reihe an Aktionen an. So öffnet das Jugendzentrum bereits um 9 Uhr und startet mit einem offenen Brunch-Buffet für alle Jugendlichen. Im Laufe des Tages werden weitere Aktionen wie ein großes Playstation-Fifa- und Airhockey-Turnier angeboten. Auch das Thema Beteiligung wird an diesem Tag eine Rolle spielen: Die Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt Holzminden, Julia Rentziehausen, hat mehrere Stationen geplant, an denen die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, ihre Meinungen und Interessen zu äußern. Zum Abschluss des Tages wird gemeinsam Pizza gebacken und gegessen. Interessierte Jugendliche können kostenfrei an den Aktionen teilnehmen. (tah)