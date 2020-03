Freitag, 13. März 2020

Alarm am Ansgar-Krankenhaus in Höxter

Die Polizei hatte die Bundesstraße im Bereich des Ansgar-Krankenhauses zunächst komplett gesperrt.

Höxter. Großalarm am Ansgar-Krankenhaus in Höxter am Freitagvormittag. Um 11.41 Uhr kommt die Nachricht, dass ein 300 Liter-Fass auf einer Hebebühne beim Verladen leck geschlagen ist. Es ist davon die Rede, dass sich Säure in dem Fass befindet. Der ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Höxter rückt aus. Die Polizei sperrt die B 239, die am Krankenhaus vorbei führt, zwischen Kreisel Brenkhausen und Rewe-Kreuzung komplett.

Verladen werden sollte das Fass im Bereich des Medizinischen Versorgungszentrums. Dorthin eilen auch die für einen solchen Einsatz gut ausgerüsteten Feuerwehrleute – und können schnell Entwarnung geben. In dem Fass befindet sich keine Säure. Laut Datenblatt handelt es sich um ein Medikament, das bei der Dyalyse verwendet wird und recht unproblematisch ist. Es lässt sich mit viel Wasser gut verdünnen.

Die Vollsperrung der Bundesstraße kann um 12.20 Uhr wieder aufgehoben werden. (bs/spe)