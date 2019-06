Sonntag, 30. Juni 2019

Alarm für die Feuerwehr Holzminden: Katze im Lichtschacht

Nach der Tierrettung war klar, der Katze geht es gut, sie ist nur vor der Hitze geflüchtet. Für Lea und Layla gibt es ein großes Lob von der Feuerwehr: Sie haben genau richtig reagiert.

Holzminden. Der Alarm kommt am Sonnabend um 19.37 Uhr. Es ist der 153. Einsatz für die Ortsfeuerwehr Holzminden in diesem Jahr. „Katze im Lichtschacht“ heißt es. Alarmfahrer Olaf Jungermann und Ortsbrandmeister Michael Nolte eilen in die Wilhelmstraße. Dort warten zwei besorgte Mädchen vor dem Lichtschacht eines Kellerfensters. Und im Lichtschacht selbst hockt eine Katze. Seit fast fünf Stunden schon, berichten Lea und Layla, „da haben wir die Katze dort das erste Mal gesehen“. Die beiden Zwölfjährigen haben dann Passanten angesprochen, sich schließlich entschieden, den Notruf zu wählen. „Völlig richtig“, wie Michael Nolte und Olaf Jungermann bestätigen. Die Katze so aus dem engen Lichtschacht zu befreien, ist nicht so einfach. Die Retter wollen dem Tier ja nicht weh tun. Die beiden Feuerwehrmänner klingeln im Haus, bitten darum, in den Keller gelassen zu werden. Als sie das Kellerfenster öffnen, zwängt sich das Tier aus dem Lichtschacht – und sucht sich das nächste schattige Fleckchen. Der Katze, davon können sich dann auch die Mädchen überzeugen, geht es gut. Sie ist einfach vor der großen Hitze geflüchtet.

Einsatz Nummer 153 ist für die Feuerwehr in Holzminden beendet. Der 153. Einsatz in 180 Tagen was für eine Bilanz. Vor zwei Jahren, erklärt Michael Nolte mit einem Blick auf das Einsatzgeschehen für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, waren es 99 Einsätze. „Eine Steigerung von 54 Prozent“. Es sind vor allem Sturmtief Eberhard, aber auch auslösende Heimrauchmelder und die Unterstützung des Rettungsdienstes (Tragehilfen und Türöffnungen), die für den enormen Anstieg der Einsätze verantwortlich sind. (bs)