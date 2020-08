Samstag, 08. August 2020

Alarm für die Wehren aus Bodenwerder und Hehlen

Schnell waren die Feuerwehrleute aus Hehlen und Bodenwerder vor Ort. Foto: gl

Hehlen. Ein piepender Rauchwarnmelder rief die Feuerwehren Hehlen und Bodenwerder am Sonnabend, 8. August, um 13.52 Uhr zum Einsatz. In einem Haus in der Straße Im Hagen schlug ein Rauchwarnmelder an. Da sich in dem Haus niemand aufhielt und der Warnmelder deutlich zu hören war, alarmierten die Nachbarn die Feuerwehr. 30 Feuerwehrleute aus Bodenwerder und Hehlen waren mit fünf Fahrzeugen schnell vor Ort. Sie verschafften sich Zutritt zum Haus und konnten feststellen, dass es glücklicherweise Fehlalarm war. Kein Rauch, kein Feuer, kein Einsatz. Warum der Warnmelder losgegangen ist, ließ sich noch nicht eruieren. Nach einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Zur Vorsicht war auch der Rettungsdienst aus Emmerthal vor Ort, weil der Rettungsdienst Bodenwerder gerade im Einsatz war. (gl/fhm)