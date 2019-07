Mittwoch, 24. Juli 2019

Alarm im Grünen Weg in Holzminden

Schnell waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzminden vor Ort. Eingreifen mussten sie allerdings nicht. Foto: bs

Holzminden. „Unklarer Brandgeruch in der Wohnung!“ – der Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Holzminden kommt um 16.16 Uhr am Mittwoch Nachmittag. Und er führt die 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr, dazu den Rettungsdienst und die Polizei in den Grünen Weg. In der Wohnung hat die Famillie, die sich an diesem extrem heißen Tag in ihrem kleinen Garten aufgehalten hat, Rauch gerochen. Und auch die Feuerwehrleute unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte und Stellvertreter Tobias Hauske können den Rauch riechen. „Wir haben mit der Wärmebildkamera alles kontrolliert“, erklärt Tobias Hauske. Das Ergebnis lässt aufatmen: „Kein Rauch, keine Hitze, kein Feuer feststellbar“. Zur Sicherheit wird ein Schornsteinfegermeister eingeschaltet, der ein weiteres Mal kontrollieren soll. Denn, so die Erklärung: Durch die extreme Hitze draußen ist vermutlich nach altem Rauch riechende Luft aus dem offenen Kamin in das Haus gedrückt worden. (bs)