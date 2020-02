Dienstag, 18. Februar 2020

Alarm im Krankenhaus Holzminden

Der Einsatz konnte sehr schnell beendet werden. Foto: bs

Holzminden. Zu heiß gewordenes Essen in der Mikrowelle sorgte am Dienstagabend, 18. Februar, gegen 18 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr Holzminden. Auf einer Station wurde in einer Mikrowelle Essen zubereitet. Dann stieg Rauch aus dem Gerät auf und löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehr wurde alarmiert und war sehr schnell im Krankenhaus am Einsatzort. Die zehn Feuerwehrleute unter Führung von Ortsbrandmeister Michael Nolte stellten die Mikrowelle nach draußen, lüfteten kräftig durch und stellten die Brandmeldeanlage zurück. Für den Einsatz wurde der Forster Weg kurzzeitig gesperrt, auch die Drehleiter war im Einsatz. Weitere Feuerwehrleute waren am Gerätehaus in Bereitstellung. (bs/fhm)