Samstag, 27. Juni 2020

„Alarm Wasserrettung“ am Abend auf der Weser bei Holzminden

Großer Auflauf der Rettungskräfte am Weserkai in Holzminden. Fotos: spe

Holzminden. Die Meldung am Sonnabend gegen 20.43 Uhr ließ nichts Gutes vermuten und eine ganze Rettungskette anlaufen: „Alarm Wasserrettung“ auf der Weser, hieß es. Etwa einen Kilometer flussabwärts von der Tonenburg sollte „vermutlich eine Person von Bord gegangen“ sein. Freiwillige Feuerwehr, DLRG und THW aus Holzminden brachten ihre Boote zu Wasser, fuhren weseraufwärts zum vermeintlichen Einsatzort auf der Suche nach dem über Bord Gegangenen. Sechs junge Leute waren am Morgen in Wehrden mit drei Schlauchbooten zu einer Tour auf der Weser gestartet mit Ziel Holzminden. Auch reichlich Bier war geladen. Der erste Schiffer ging bei einer Pinkelpause an Land in Corvey verloren, der zweite schließlich an der Tonenburg, der offensichtlich Ausschau nach seinem vermissten Kumpanen hielt. Die vier anderen Seeleute trieben weiter weserabwärts. Offenbar wussten sie nicht, wo ihre Mitfahrer abgeblieben waren. Der Mann an der Tonenburg setzte schließlich, sehr in Sorge mittlerweile, einen Notruf ab. In Adiletten und mit nacktem Oberkörper kam der in Corvey Ausgestiegene Polizisten und Stadtbrandmeister oberhalb der Bohnertschen Badeanstalt zu Fuß entgegen. Der andere Vermisste wurde an der Tonenburg angetroffen. Alles gut also, alle wohlauf, Entwarnung! Die Schlauchboote, eines schon ohne Luft, das Beiboot mit leeren Bierkisten, erreichten Holzminden im Schlepptau. Die Ankunft hier hatten sich die Abenteurer gewiss anders vorgestellt. Am Weserkai empfingen sie reichlich Blaulicht und Schaulustige, Polizei, Rettungswagen, 20 Feuerwehrleute, 13 THWler und neun DLRGler. Da fehlte nur der Szenenapplaus. Nur gut, dass der angeforderte Polizeihubschrauber wetterbedingt er den Ith fliegen konnte. Immerhin konnten am Abend alle zufrieden Bilanz dieses skurrilen Einsatzes ziehen: „Die Zusammenarbeit der Organisationen hat hervorragend und schnell geklappt. Alle drei Boote hier in Holzminden sind absolut notwendig“, bilanzierte Ortsbrandmeister Michael Nolte. (spe)