Donnerstag, 14. Juni 2018

Alarmfahrer rettet Taube aus dem Schornstein

Wieder ein Tierrettungseinsatz für die Feuerwehr Holzminden.

Holzminden. Als Tierretter hat sich am Donnerstag einmal mehr der Alarmfahrer der Holzmindener Feuerwehr, Volker Papritzki betätigt. Diesmal war es eine Taube, die er aus einem Schornstein befreite.

Um 13.30 Uhr lief der Alarm auf. Ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Straße An den Teichen in Holzminden hatte sich an die Leitstelle in Hameln gewandt, berichtete, er habe gehört, dass etwas im Schornstein flatterte. Die Leitstelle benachrichtigte den Alarmfahrer. Volker Papritzki inspizierte die Sache. Und tatsächlich, eine Taube hatte sich in den Schornstein verirrt. Die Drehleiter brauchte allerdings nicht zum Einsatz zu kommen. Das Tier war den Schornstein herunter gerutscht. Als Volker Papritzki die Reinigungsklappe für den Schornsteinfeger öffnete, fand er das verängstigte, aber unverletzte Tier. Weil die Taube nicht beringt war, entließ er sie in die Freiheit. Und dieses Angebot nahm der Vogel nur zu gern und sofort an. (bs)