Dienstag, 10. Dezember 2019

Alarmübung der Feuerwehr in Grünenplan

Das Szenario war von außen nicht als Übung erkennbar. Foto: Kreisfeuerwehr Holzminden

Grünenplan. Am frühen Montagabend wurden mehrere Feuerwehreinheiten mit dem Stichwort „Feuer Menschenleben in Gefahr“ nach Grünenplan zu einem Mehrfamilienhaus in die Mühlenstraße gerufen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei ihrem Einsatz, um keine echte Notsituation handelte, sondern um eine Alarmübung, die Holger Gerke (Ortsbrandmeister Grünenplan) geplant hatte. Gehandelt werden musste natürlich, als seien tatsächlich Menschen in Gefahr. Das Setting bildete ein Zimmer im Obergeschoss, in dem bei Lötarbeiten an Heizungsrohren ein Brand ausgelöst wurde. Durch die starke Rauchentwicklung finden drei Personen nicht mehr ins Freie, so die Vorgabe. Über die Streckleiter retteten die Einsatzkräfte die vermeintlich gefährdeten Menschen, bekämpften den Brand unter Atemschutz, bauten eine Wasserversorgung aus dem Hydrantennetz und dem offenen Gewässer (Glasebach) auf und übergaben die Geretteten an die DRK-Bereitschaft. Außerdem wurde das benachbarte Wohnhaus durch Riegelstellung vor den Flammen geschützt. An der Übung, die eineinhalb Stunden dauerte, waren 56 Einsatzkräfte beteiligt (die Feuerwehren Grünenplan und Hohenbüchen, die Kreispressegruppe LK Holzminden, DRK Bereitschaft Delligsen (Medizinische Absicherung), Bürgermeister des Fleckens Delligsen (Stephan Willudda) und Kreisbrandmeister Jens Heinemeyer).