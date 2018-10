Montag, 29. Oktober 2018

Alexander Mevers baut eins der besten Gesellenstücke

Alexander Mevers (Zweiter von links) und Steffen Niemeyer (Zweiter von rechts) bei der Siegerehrung auf der infa. Foto: Tischler Nord

Holzen. Originalität, Qualität, Modernität, Funktionalität: Diese Eigenschaften vereint das Gesellenstück von Alexander Mevers. Der junge Tischlergeselle aus Holzen gewinnt mit seinem Gesellenstück den dritten Platz im Gestaltungswettbewerb „Die Gute Form“ auf Landesebene.

Die Jury hatte es nicht leicht. Aus 42 Stücken musste sie das beste Gesellenstück aus Niedersachsen und Bremen auswählen. Die allesamt handwerklich hochwertig gefertigten Möbelstücke konnten auch die Besucher der Verbrauchermesse infa in Augenschein nehmen.

Alexander Mevers, der in der Tischlerei von Steffen Niemeyer in Rühle ausgebildet wurde, konnte die Jury in allen Kategorien überzeugen.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 30. Oktober 2018