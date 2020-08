Mittwoch, 19. August 2020

Alexander Schlund und Nicolas Buck laufen künftig in der Hooptal-Arena auf

Von links: 1. Vorsitzender Florian Sparkuhle, Alexander Schlund, Mannschaftsverantwortlicher Thomas Großmann und Trainer Marc Hoffmann. Es fehlt Nikolas Buck. Foto: ac

Negenborn. In den letzten Wochen wurde über den Transfer bereits viel getuschelt, nun ist er in trockenen Tüchern: Alexander Schlund wechselt vom FC Stadtoldendorf ins Hooptal zum VFB Negenborn. Dort trifft er unter anderem auf seine ehemaligen Weggefährten Patrik Kirschnick und Kevin Bisset, mit denen er an die erfolgreiche Zeit beim FC Stadtoldendorf anknüpfen möchte. Mit Letzterem trägt er langjährig das gleiche Trikot. „Ich möchte wieder mit den Leuten spielen, mit denen ich lange und gerne zusammengespielt habe und bin jetzt in dem Alter, wo ich etwas an die jüngeren Spieler zurückgeben möchte. Mit meinem Ehrgeiz möchte ich dazu beitragen, dass der VFB am Ende unter ersten drei Mannschaften steht“, zeigt sich Schlund bei seinem neuen Verein optimistisch. VFB-Mannschaftsverantwortliche Thomas Großmann sieht das ähnlich: „Mit Alex haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichten können, der eine gute Alternative sein kann. Er muss es wollen und wird auch in der Altherren-Mannschaft zum Einsatz kommen.“

Ein weiteres neues Gesicht im Kader von VFB-Coach Marc Hoffmann wird Nicolas Buck sein. Nach seiner mehr als einjährigen Pause soll der ehemalige Akteur des SV 06 Holzminden vor allem die Defensive stärken und wieder Lust am Fußballspielen finden. Er stand schon bei zwei Testspiele für die Negenborner auf dem Feld und konnte seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Ich habe Lust auf die junge Truppe, in der viel Potential steckt und alte Freunde spielen. Das ganze Umfeld passt hier einfach“, freut sich Buck auf seine neue Herausforderung. „Wir haben nun 30 Spieler mit denen wir eine Topplatzierung anstreben. Diesen breiten Kader benötigen wir dafür. Es wurde intern mit der Mannschaft vereinbart, dass es nach dem Leistungsprinzip und viele Spieler sich auch hintenanstellen müssen“, gibt der Großmann abschließend die Richtung der kommenden Spielzeit vor. (ac)