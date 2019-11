Montag, 18. November 2019

Alkohol: Die Droge Nr. 1 im Landkreis

Alkoholprobleme sind auch im Landkreis Holzminden allgegenwärtig. Foto: pixabay

Kreis Holzminden. Alkohol ist nach wie vor die Droge Nr. 1 in Deutschland – das beweist der aktuelle Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung einmal mehr. Dass auch im Landkreis Holzminden die Alkoholprobleme allgegenwärtig sind, registriert die Suchtberatung STEP in Holzminden. 60 bis 70 Prozent der Kreis-Holzmindener, die sich an die Suchtberatungsstelle wenden, haben ein Alkoholproblem. Nimmt man die Menschen hinzu, die zum Alkohol auch Drogen konsumieren, ist der Anteil noch höher. Die Holzmindener Suchtexperten haben aber auch verhalten gute Nachrichten: Der regelmäßige Alkoholkonsum bei Jugendlichen geht zurück. Und: Wer Hilfe sucht, für den bestehen gute Chancen, die Alkoholabhängigkeit zu überwinden. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 19.11.2019