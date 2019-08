Sonntag, 11. August 2019

Alkoholisierter Fahrer überfährt Kreisverkehr bei Höxter

Höxter - Brenkhausen. -Am Sonnabend, gegen 1.35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 239, am Kreisel Brenkhausen, zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Fahrzeugzeugführer befuhr mit seinem VW Transporter die Bundesstraße B 239 von Höxter in Richtung Steinheim. Am Kreisverkehr, in Höhe der Ortschaft Brenkhausen, fuhr er geradeaus über die Mittelinsel. Hierbei richtete er erheblichen Sachschaden an. Er beschädigte ein Verkehrszeichen, überfuhr mehrere dort befindliche Bäume und zerstörte die Grünfläche. Nach kurzzeitigem Stillstand auf der Mittelinsel setzte er seine Fahrt fort und verließ den Kreisverkehr auf der B239 in Fahrtrichtung Steinheim und kam etwa 25 Meter in der Mitte beider Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Fahrzeug war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt.