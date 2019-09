Dienstag, 10. September 2019

Alle 66 Preise und Gewinnerlose des Entenrennens in Holzminden

Gemeinsam weserabwärts ging’s am Sonnabend für das gelbe Entenvolk. Foto: spe

Holzminden . Am Sonnabend veranstaltete der Rotary Club Holzminden das 5. Holzmindener Entenrennen auf der Weser (der TAH berichtete). Rund 2.800 Rennlizenzen wurden verkauft. In seiner Ausgabe vom 10. September veröffentlicht der TAH alle Preise, die Gewinner-Losnummern und den Ort, an dem die Preise gegen Vorlage der Rennlizenz (mit Nummer) angeholt werden können. Die Gewinner des Schmückenten-Schönheitswettbewerbs erhalten ihre Preise im Stadtmarketing-Büro am Markt. (spe)