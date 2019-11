Freitag, 15. November 2019

Alle sechs Schulstandorte haben sich bewährt

Über die Zukunft der sechs Grundschulen der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle wurde diskutiert. Foto: Pixabay

Hehlen. Am Anfang stand der Protest. Vor vier Jahren begann es damit, dass sich Eltern und Schüler gegen eine mögliche Schließung der Grundschulen Ottenstein und Kirchbrak wehrten. Kai Stahlhut, Elternvertreter der Grundschule Ottenstein, begann mit der Erinnerung an diesen Protest seinen Bericht im Schulausschuss der Samtgemeinde, der am Mittwochabend im „Roadhouse“ Hehlen tagte. „Ich kann mich gut an die Sitzung in Buchhagen erinnern, bei der 800 Zuschauer waren und knapp eine Entscheidung gegen die Schließung getroffen wurde.“ Aber trotz der Entscheidung sei Unsicherheit bei allen beteiligten geblieben, sagte Stahlhut. In dieser Situation habe die Politik eine gute Idee umgesetzt. Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, 36 Vertreter der Grundschulen und der Oberschule, der Elternvertreter, der Politik, der Verwaltung und der Landesschulbehörde kamen zusammen, um über die Schulentwicklung in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle zu sprechen. (fhm)

