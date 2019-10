Mittwoch, 09. Oktober 2019

Alle stimmen für den Haushaltsplan Boffzen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich sogar ein leichter Überschuss. Foto: pixabay

Lauenförde. Das Bürger- und Kulturzentrum in Lauenförde war am Dienstagabend Schauplatz einer seltenen Einmütigkeit. Alle Mitglieder des Samtgemeinderates Boffzen, quer durch alle Gruppen und Fraktionen, stimmten für den Haushaltsentwurf für 2020. Selbst Gerhard Büttcher, Sprecher der FDP/Gauding-Gruppe, dem sich in der Diskussion noch bei Thema freiwilligen Leistungen „die Nackenhaare sträubten“, bekannte vor der entscheidenden Abstimmung: „Wir tragen den Haushalt mit.“ (fhm)

