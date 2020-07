Sonntag, 26. Juli 2020

Alle vier Mannschaften in einer Bezirksliga-Staffel

Alle vier Mannschaften aus dem Kreis Holzminden sind in Staffel 10. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Alle vier Bezirksliga-Teams aus dem Kreis Holzminden spielen in einer Staffel. Der Fußball-Bezirk Hannover hat am Sonntagabend die zukünftige Staffelverteilung in den Landes- und Bezirksligen bekannt gegeben. Aus dem Kreis Holzminden sind in der kommenden Saison vier Mannschaften dabei: die beiden bisherigen Bezirksliga-Teams FC Stadtoldendorf und Tuspo Grünenplan und die beiden Aufsteiger aus der Kreisliga, TSV Holenberg und TSV Lenne. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der NFV beschlossen, dass es in diesem Jahr die Saison abgebrochen wird und es keine Absteiger gibt. Die vier Kreis-Holzmindener Teams spielen in der Staffel 10. Mit dabei sind auch die SSG Halvestorf-Herkendorf, SV Eintracht Afferde, TSV Nettelrede und Germania Hagen.