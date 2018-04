Mittwoch, 04. April 2018

Allersheim: Fritteuse explodiert

Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Allersheim. In einem Mehrfamilienhaus in Allersheim kam es am Mittwoch Nachmittag gegen 15.30 Uhr zu einer Explosion. In der Küche einer vierköpfigen Familie gab es eine Verpuffung an einer Fritteuse. Dadurch wurden die Wände und die Zimmerdecke in Mitleidenschaft gezogen. Es besteht Einsturzgefahr. Feuerwehr und THW sind in großer Stärke vor Ort, um das Gebäude zu sichern. Der Familienvater wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Durchfahrtsstraße durch Allersheim war voll gesperrt. ist inzwischen aber wieder freigegeben. (bs)

