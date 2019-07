Freitag, 12. Juli 2019

Allersheimer Sommer Cup beginnt erst Sonnabend

Fußballspiele sind derzeit in Fürstenberg nicht möglich. Foto: tah/Symbolbild

Fürstenberg. Eigentlich sollte der Allersheimer Sommer-Cup des MTV Fürstenberg am Freitag, 12. Juli, beginnen. Doch das Wetter macht es unmöglich, das Fußballturnier beginnen zu lassen. Heftige Regenfälle haben das Spielfeld in Fürstenberg unbespielbar gemacht. Die Spiele der Gruppe A werden auf Donnerstag, 18. Juli, verlegt. Um 18.30 Uhr spielt FC BW Weser gegen FC Stahle, um 19.25 Uhr SG Kollerbeck gegen den Verlierer aus FC BW Weser/FC Stahle und um 20.20 Uhr SG Kollerbeck gegen den Sieger aus FC BW Weser/FC Stahle. Das Turnier beginnt am Sonnabend, 13. Juli, um 13 Uhr mit den Spielen der Gruppe B. (fhm)