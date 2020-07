Dienstag, 07. Juli 2020

Alles auf einen Blick: Neue Homepage der Solling-Vogler-Region geht online

SVR-Geschäftsführerin Irina Hartig präsentiert stolz die Startseite der neuen Homepage. Foto: SVR

Neuhaus. Pünktlich zur Sommerferiensaison geht die neue Homepage der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) online. Mit einem neuen Design, einer übersichtlichen Seitenaufteilung und vielen erweiterten Funktionen bietet sie Gästen – unter der altbekannten Adresse www.solling-vogler-region.de – ab sofort einen noch umfangreicheren Service. Und das alles sprichwörtlich „auf den ersten Klick“. Nicht nur optisch, auch technisch hat die Internetseite eine komplette Überarbeitung erfahren. „Unsere neue Homepage haben wir nicht nur an die aktuellen Anforderungen, die sich durch den technischen Wandel ergeben, angepasst. Vielmehr haben wir sie vor allem an den Bedürfnissen unserer Gäste ausgerichtet. Die intuitive Menüführung ist ein großes Plus, auf das wir sehr stolz sind“, fasst Irina Hartig, Geschäftsführerin der Solling-Vogler-Region, den Relaunch und die Vorteile zusammen.

